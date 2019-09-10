Разбитым дорогам Владивостока придумали шикарное применение

Во время пресс-конференции, посвященной завершению #TransSibChallenge, в котором приняли участие туристы из Канады, Испании и США, один из участников проекта высказал свое мнению о туризме и качестве дорог во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

По прибытию во Владивосток, сонных путешественников по кочкам повезли удивлять красотами Приморья: полуострова Гамова и Краббе. Красота, конечно, поразила, а вот инфраструктура подкачала. В качестве толчка для развития туризма в крае, американец Гарет Леонард предложил использовать наши дороги.

Прямо во время конференции у американца родился бизнес-план: а может использовать качество дорог как массажер для спины? Или как вид экстремального спорта?

Также путешественники отметили, что береговая линия, которая таит в себе массу возможностей для туризма, никак не используется. Хотя в любой другой стране давно нашли бы применение, ведь точкой притяжения для большинства туристов будут морские деликатесы.

О таком городе, как Владивосток, молодые люди ничего не слышали – у иностранцев нет популярных и доступных интернет ресурсов, на которых они могли бы узнать всю подробную информацию на своем родном языке. Они также отметили, что их соотечественники почти не рассматривают Россию для путешествий.

Путешественники отметили огромную разницу в развитии туризма по всей России: как образец они привели Казань и Татарстан. А вот для Бурятии туризм – просто слово, пока эта отрасль региона только зарождается.

Напомним, что в челлендже приняли участие популярные западные блогеры, они проехали по самой длинной в мире железной дороге – Транссибирской магистрали, конечной точкой маршрута стал Владивосток. Почти за месяц путешествий они посетили Санкт-Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург, Свердловскую и Челябинскую области, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ и Владивосток. Участниками челленжда стали: Рубен Алонсо – Испания, Гарет Леонард – США, Майк Кори – Канада.

И как бы во Владивостоке не пытались развить мировой туризм, пока улицы столицы заполоняют лишь жители азиатских стран. И, учитывая пробки из-за туристических потоков, очередей в магазинах и давки в подземных переходах, возникает не только сомнение в том, готова ли столица к встрече иностранных гостей, но и нужен ли вообще туризм в крае?

Екатерина Кононенко