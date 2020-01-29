Разбившиеся самолеты военных лет продолжат искать в Приморье

В год Памяти и Славы запланированы розыски 11 самолетов, сообщает DEITA.RU.



Поисковое объединение «АвиаПоиск», давно завоевавшее репутацию одной из наиболее активных организаций своего направления, в 2020 году развернет работы на местах, которые, согласно документам, стали последним пристанищем для 11 боевых самолетов. По крайней мере, именно на такое количество участков, находящихся в зоне ответственности Восточного военного округа Минобороны, военные выдали разрешения.

Предполагается, что известны места, где во время Великой Отечественной войны произошли авиакрушения в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.

«Кроме того, приморские поисковики планируют с марта продолжить мероприятия по поиску воинов Красной Армии, погибших у озера Хасан, на местах боев Гражданской войны, а также в пограничной зоне, откуда советские войска в августе 1945 года начинали наступление на позиции японской армии», – добавили военные.

Основная часть разбившихся самолетов, найденных «АвиаПоиском» за годы существования, состояли на вооружении морской авиации Тихоокеанского Флота. Новые находки будут иметь особенное значение в 2020 году, который объявлен годом Памяти и Славы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в честь 75-летия Победы каждый ветеран, доживший до славной даты, получит единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Также каждый регион проводит собственные мероприятия и акции.

Елена Кот

Фото aviapoisk-dfo.ru