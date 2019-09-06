Разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой совершенно в Подмосковье, сообщает DEITA.RUпо материалам МВД России.

По факту разбойного нападения на руководителя ЦИК Эллу Памфилову возбуждено уголовное дело. Как рассказали полицейские, в 1.30 в ночь на 6 сентября злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

Нападение произошло в доме Эллы Памфиловой, расположенном в городском округе Истра Московской области

Как подчеркнули полицейские, руководство МВД России взяло на контроль расследование уголовного дела.

Напомним, что 8 сентября в России – Единый день голосования. В воскресенье избиратели выберут представителей в выборные органы и на выборные должности различных уровней, в том числе отдельных глав субъектов и депутатов Государственной Думы.

Дмитрий Санников