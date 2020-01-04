Разбойника с ножом поймали во Владивостоке

Сотрудники полиции задержали владивостокца, подозреваемого в разбойном нападении, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские полицейские, потерпевший подвозил на своем автомобиле мужчину. Во время поездки подозреваемый достал из внутреннего кармана куртки предмет, похожий на нож, и, угрожая им водителю, похитил смартфон и 15 000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее во Владивостоке полиция задержала подозреваемого в массовом проколе резины. На протяжение двух дней предположительно этот мужчина резал и прокалывал покрышки у припаркованных авто в Первомайском районе Владивостока.

Дмитрий Санников