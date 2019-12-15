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Разделить уровни зарплат предложили в России
Отменить «среднюю температуру по больнице» и разделить уровни заработных плат предложили авторы петиции на портале «Российская общественная инициатива», сообщает DEITA.RU.
Как известно, эксперты государственной статистики используют понятие средней заработной платы. Средняя зарплата берется по городу, региону, отрасли, учреждению. Итоговые цифры получаются вполне приличные, если сложить заработную плату директора и дворника, разделив ее на два.
Как считают авторы петиции на портале «Российская общественная инициатива», понятие средней заработной платы не дает представления о реальной ситуации в экономике и уровне жизни граждан, вводит в заблуждение представителей власти и кроме того, злит население.
Для понимания реальной картины в государстве и населенных пунктах сведения о средней заработной плате авторы петиции предлагают разделить зарплату по уровням: у рядовых специалистов, у руководителей среднего звена, у руководителей высшего звена. По их мнению, это будет способствовать получению реальной картины происходящего, а также снижению социальной напряженности.
Дмитрий Санников