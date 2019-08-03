Со следующего года в Приморье планируют ввести раздельный сбор мусора, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала врио вице-губернатора края Елена Пархоменко.

По словам Елены Пархоменко, администрация Приморья провела опрос среди жителей региона, который показал, что они готовы и ждут, когда в крае появится раздельный сбор мусора. При этом предполагается, что система сбора раздельного мусора будет максимально упрощена.

«Думаем, что надо сделать дуальный сбор отходов. Пока не будет четыре мешка, потому что в наших небольших квартирах для четырех ведер не хватит места. Поэтому хотя бы два пакетика первые которые не могут быть переработаны пищевые отходы и вторые отходы как пластиковая бутылка или стеклянная разбитая чашка они могут быть в другом пакете», - сказала врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Она добавила, что с 1 января в Приморье начнет работать мусорная реформа. По ее заверениям, ее приход для граждан должен стать безболезненным.

Напомним, что мусорная реформа в стране начала свою работу с начала этого года. Однако в 16 регионов страны, среди них и Приморье, она так и не заработала по сей день.

Иван Юрьев