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«Раздеваются на морозе» - автобусы тормозят с помощью пальто на ледяной дороге

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В приморском Артеме возле хлебозавода автобусы не смогут проехать по накатанной ледяной дороге, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают читатели, местные жители просто кидают вниз собственные пальто и пуховики, чтобы транспорт мог хоть как-то сцепиться колесами с проезжей частью и вовремя затормозить и проехать.

«Люди раздеваются прямо на морозе, оставляют одежду на проезжей части, пока администрации все равно», - рассказывает очевидец.

Напомним, вчерашняя непогода и сегодняшние морозы сделали из дороги настоящий каток. На отдельных дорогах края просто невозможно проехать. Особенно плачевно обстоит дело на резких спусках и подъемах – автомобили просто не могут подняться по ледяной горке. Сегодня дело плохо и на прямых участках – проезжая часть превратилась в ледяной каток.

 

Александра Маслова

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