Прошло несколько дней с того момента, как российские СМИ дружно написали о том, что, по мнению представителей Счетной палаты РФ, пенсионная система неэффективна. Однако разговоры в социальных сетях об этом не утихают до сегодняшнего дня, сообщает DEITA.RU.

На данный момент, по заявлению первого зампредседателя правительства Антона Силуанова, 1,2 работника обеспечивают пенсией одного пенсионера. При это трудоспособное население стремительно продолжает снижаться, что неизбежно приведет к демографическим проблемам в дальнейшем.

Россияне были крайне удивлены такому заявление. По мнению граждан, даже в Советском союзе работающие кормили пенсионеров, однако у трудоспособного населения была возможность слетать раз в год на курорт и помогать родителям. «Только сейчас начали кормить или как? Кто раньше кормил ваших бабушек и родителей? Мы вкалывали и также отчисляли с нас деньги. Только ваши предки получали 120 рублей и могли хотя бы раз в два года полететь к родне на Украину, в Молдавию, в Грузию и на курорт. А мы за квартиру заплатить не можем. Дорогие чиновники, имейте совесть», — пишут возмущенные россияне.

Некоторые россияне утверждают, что деньги из Пенсионного фонда РФ направляют на различные нужды, а также воруют. «Если бы из пенсионного фонда не воровали деньги и не делали никаких выемок в другие фонды, то пенсионерам России можно платить минимум по 80 тысяч рублей с учетом накопления пенсионного фонда...» — уверяют граждане.

«Противно смотреть, развалили, разграбили страну, ещё патриотов из себя строят», — констатируют другие и добавляют, что можно даже все оставить, как есть, главное — «создайте заводы, сами себя прокормим».

Тут же россияне вспомнили, что живут в богатейшей стране мира и предлагают власти просто поделиться доходами от продажи полезных ископаемых. «Может систему сбора налогов пересмотреть? А то нищеброд с отчисления и на свои пенсии не справляются? Не пора ли и супербогам поделиться доходами с недр, например?» — задаются вопросом россияне.

Екатерина Брязгунова