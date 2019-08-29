Губернатор Приморья потребовал провести служебную проверку по фактам повреждений мостов, отправив обращения в прокуратуру, сообщает DEITA.RU.

В Приморье готовятся к новым ударам стихии: по поручению губернатора края Олега Кожемяко районные власти продолжают бдительно следить за ходом работ по защите населения от наводнений, ожидающихся на днях. В частности, готовятся проекты по возведению дамб и берегоукрепительных сооружений, ведутся работы по углублению рек. Кроме того, в ближайшее время восстановление проездов к подтопленным деревням, селам и городам будет проходить под надзором сотрудников прокуратуры. К такому решению краевых властей подтолкнул, в том числе, недавний случай с мостом через реку Артемовку на трассе Владивосток — Находка. По словам губернатора, подрядная организация будет наказана за бездействие во время паводков, которое привело к разрушению важнейшего мостового сооружения в Шкотовском районе. Подрядчик в рамках обслуживания должен не только красить мост и убирать мусор, но и следить за сохранностью сооружения. И поручил провести служебную проверку.

Владивосток тоже оправляется от последствий наводнений после прихода большой воды – за два-три дня на улицы города выпало более 150 миллиметров осадков. Глава региона уже поручил мэру города Олегу Гуменюку оперативно заняться расчисткой русел реки Богатая, поднятие уровня воды в которой и стало главной причиной затопления пригорода столицы Приморья. Гуменюк отметил, что стихия нанесла городу ущерб в 100 миллионов рублей.

Екатерина Цой