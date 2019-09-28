Разлив нефтепродуктов ликвидируют в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольск-на-Амуре приходит одна беда за другой. Если еще совсем недавно люди буквально тонули в воде из-за разлива Амура, то уже в субботу, 28 сентября, вынуждены страдать от розлива нефтепродуктов в самом сердце города, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В настоящее время специалисты ликвидируют разлив и пытаются выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Также на данный момент не известно, откуда взялось пятно.

Напомним, проблема разлива нефтепродуктов существует в российских регионах давно, зачастую ее приходится решать, привлекая дополнительные силы.

Екатерина Брязгунова