Разлив нефти у столичного берега попал на видео

Во Владивостоке в районе мыса Назимова произошел разлив нефти, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик dps.control в пятницу, 20 сентября.

По словам очевидцев, танкер Белогорск стоял под пирсом, когда вторым бортом к нему подошёл заправщик 012. Он начал выдавать мазут, через некоторое время мазут пошел на перелив, и все это стало вытекать за борт в море.

Судя по кадрам, на море действительно образовалась нефтяная пленка внушительных размеров.

Екатерина Брязгунова