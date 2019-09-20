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Разлив нефти у столичного берега попал на видео

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море нефть

Во Владивостоке в районе мыса Назимова произошел разлив нефти, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик dps.control в пятницу, 20 сентября.

По словам очевидцев, танкер Белогорск стоял под пирсом, когда вторым бортом к нему подошёл заправщик 012. Он начал выдавать мазут, через некоторое время мазут пошел на перелив, и все это стало вытекать за борт в море.

Судя по кадрам, на море действительно образовалась нефтяная пленка внушительных размеров.

Екатерина Брязгунова


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