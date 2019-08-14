Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич предлагает разрешить гражданам использовать российский флаг в любое время, а не только по праздникам, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

Малькевич уверен, что флаги можно и нужно вывешивать на зданиях, даже если это – общественное объединение, жилой дом, организация, предприятие. Он призвал разрешить людям доступ к триколору в любое время, раз у них есть потребность в его использовании. Тем более, что в других странах у граждан такое право есть.

В трудные для страны времена и при действии санкций сплотить людей вокруг государственных символов и флага – здравая мысль и проявление патриотизма, уверены авторы инициативы.

Анастасия Туркова