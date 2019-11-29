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Размер декретных и больничных увеличат в России
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы предлагают уточнить правила расчета больничных и декретных в России. Как пишет «Парламентская газета», парламентарии хотят исправить некоторую несправедливость.
Так, по действующим нормам больничные и декретные высчитываются по размеру зарплаты за два предыдущих года до наступления страхового случая. А вот если работник не имел зарплаты в это время, или она была ниже МРОТ, за среднюю получку принимается именно МРОТ.
Сейчас в России хотят уточнить понятия: прибавлять к МРОТ еще и районные коэффициенты.
Елена Миронова