Размер декретных и больничных увеличат в России

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы предлагают уточнить правила расчета больничных и декретных в России. Как пишет «Парламентская газета», парламентарии хотят исправить некоторую несправедливость.

Так, по действующим нормам больничные и декретные высчитываются по размеру зарплаты за два предыдущих года до наступления страхового случая. А вот если работник не имел зарплаты в это время, или она была ниже МРОТ, за среднюю получку принимается именно МРОТ.

Сейчас в России хотят уточнить понятия: прибавлять к МРОТ еще и районные коэффициенты.

Елена Миронова