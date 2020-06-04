Новости
«Карантинные» выходные заставят отработать в субботу: адвокат дала разъяснения
4 Июнь 2020, 21:30
Целый комплекс мер безопасности разрабатывают для ЕГЭ
4 Июнь 2020, 21:15
Треть горожан сэкономят на отпуске в этом году в России
4 Июнь 2020, 20:45
Размер имеет значение: россияне стали выбирать «побольше»
4 Июнь 2020, 20:15
Самоизоляция шопоголику не помеха: у половины россиян траты в пандемию не сократились
4 Июнь 2020, 19:45
Есть, путешествовать, жить: в формате телемоста состоится онлайн-сессия ВЭФ о развитии гастротуризма
4 Июнь 2020, 19:32
Автопром в кювете: крах отрасли признали и в Кремле
4 Июнь 2020, 19:30
Платье от Путина перевернуло жизнь дальневосточного села
4 Июнь 2020, 19:30
Размер имеет значение: россияне стали выбирать «побольше»
Россияне во время карантинных мер стали чаще покупать крепкий алкоголь в большой таре, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.
Аналитики Nielsen провели исследование и сравнили разные данные взяв в статистику городов, где прожживает более 10 тысяч человек. Оказалось, что в середине весны увеличились продажи алкогольной продукции, где градус выше 40 оборотов, а сам напиток разлит в бутылках от 0,7 до 2 литров.
По сравнению с прошлым годом продажи алкогольной продукции в бутылках свыше 1 литра увеличились почти на 20%, а продажа виски выросла в половину. При этом последний год такая тара была неактуальна среди россиян, которые постепенно переставали совершать подобные покупки. Так, продажи водки в большой посуде сократилась на четверть за последний год, но в последний месяц резко возросли.
Участники рынка считают, что во время карантина россияне активно приобретали алкогольную продукцию, а большие объемы оказались более выгодными по сравнению с меньшими.
Напомним, что министр здравоохранения ранее заявлял, что за последние два месяца увеличилось количество летальных исходов от алкоголя.