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Размер имеет значение: россияне стали выбирать «побольше»

алкоголь

Россияне во время карантинных мер стали чаще покупать крепкий алкоголь в большой таре, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Аналитики Nielsen провели исследование и сравнили разные данные взяв в статистику городов, где прожживает более 10 тысяч человек. Оказалось, что в середине весны увеличились продажи алкогольной продукции, где градус выше 40 оборотов, а сам напиток разлит в бутылках от 0,7 до 2 литров.

По сравнению с прошлым годом продажи алкогольной продукции в бутылках свыше 1 литра увеличились почти на 20%, а продажа виски выросла в половину. При этом последний год такая тара была неактуальна среди россиян, которые постепенно переставали совершать подобные покупки. Так, продажи водки в большой посуде сократилась на четверть за последний год, но в последний месяц резко возросли.

Участники рынка считают, что во время карантина россияне активно приобретали алкогольную продукцию, а большие объемы оказались более выгодными по сравнению с меньшими.

Напомним, что министр здравоохранения ранее заявлял, что за последние два месяца увеличилось количество летальных исходов от алкоголя.

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