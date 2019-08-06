Сколько было разговоров и июле о том, что наконец-то работающим пенсионерам поднимут пенсии. Российские СМИ, ссылаясь на компетентные органы, обещали прибавку 244 рубля 47 копеек. Однако, как удалось выяснить корреспонденту DEITA.RU, такими счастливчиками оказались далеко не все трудящиеся пенсионеры.

Например, по информации Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю, средняя прибавка у работающих получателей пенсий составила всего лишь 235 рублей 96 копеек.

Напомним, максимальный сумма перерасчета составил 261 рубль 72 копейки, хотя еще в конце июля обещали сумму почти на 20 рублей меньше. Как отметили в Отделении ПФР по Приморскому краю, всего прибавку к пенсии получат 14 миллионов граждан. На эти цели уже выделено 10,6 миллиарда рублей.

Екатерина Брязгунова