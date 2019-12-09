Размер со значением: кому жить в студии

Эксперты обсуждают, насколько актуально малогабаритное жилье в России и кому оно подойдет, сообщает DEITA.RU.

Независимый PR-эксперт Александра Серченко предлагает оставить массовую истерию по поводу самого размера жилья, выдохнуть и рационально посмотреть, кому этот тип квартир подходит.

«Я выделяю такие категории: студенты; мужчины или женщины без пары, которые «живут» работой (трудоголики); командировочные; квартира для города (при наличии второй полногабаритной квартиры или загородного дома). И ещё те, кто сдаёт эти квартиры перечисленным выше людям», - говорит Александра Серченко.

По сути, для указанных категорий не было нормального формата жилья. Общежития? Не тот вариант первого жилья, о котором мечтаешь. Апартаменты? Вопрос прописки. Гостиницы? Тоже не вариант.

Получается, застройщики случайно или намеренно открыли для себя новый рынок - тех, кому еще ну никак не потянуть полноценную 1-комнатную, общага - плохо, более функциональные квартиры - дорого или не нужно.

«Стоит просто этот формат грамотно подавать для нужной аудитории, не уходя в то, что это панацея для семьи или покупка на всю жизнь. Временный вариант, который лучше и выгоднее любых других. Не вижу минусов, если мы будем видеть грамотное позиционирование от застройщиков», - прокомментировала DEITA.RU Александра Серченко.

Дмитрий Санников



