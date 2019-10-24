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Размер транспортного налога шокирует водителей в новом году

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В налоговой напомнили об изменениях, сообщает DEITA.RU.

В Налоговой службе напомнили россиянам о том, что правила расчета транспортного налога изменились в 2019 году. Об этом сообщает РБК.

Помимо популярных в народе изменений – увеличение налога для роскошных авто, появилось еще одно. Оно коснется дальнобойщиков.

Сообщается, что теперь компании, которые владеют большегрузами тяжелее 12 тонн, будут платить транспортный налог в увеличенном размере. Так, в первые годы после введения системы «Платон» им позволяли вычитать из налога уплаченную в систему сумму. В 2019 году эта практика отменилась.

Елена Миронова

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