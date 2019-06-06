Авиакрыло нового американского авианосца оказалось «пешеходным», сообщает DEITA.RU.



Конгресс США не намерен терпеть такой серьезный просчет. В случае повтора ошибки конгрессмены намерены запретить поставку на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford. Все дело в том, что новые «плавучие аэродромы» не могут обеспечить взлет и посадку американских истребителей F-35С. А именно они будут составлять основу авиакрыла корабля. Вопрос оказался настолько важным, что комитет по вооруженным силам Палаты представителей решил включить положение в законопроект об оборонной политике на следующий год.

Напомним, речь идет об авианосце John F. Kennedy, который в настоящий момент достраивается на верфи Ньюпорт Ньюс, которая находится в штате Вирджиния. На палубе корабля уже установили 588-тонную надстройку, которая называется «остров». И эта сложнейшая операция означает почти 90% готовность к сдаче. Авианосец, по традиции, носит имя одного из американских президентов. Этот – назван в честь Джона Кеннеди, имеет бортовой номер CVN-79. Корабль планируют спустить на воду до конца 2019 года. На флот он будет передан в 2024 году.

Но The Drive сообщила о проблемах новых авианосцев, с которых не могут совершить полеты истребители.

«Проблемы с запуском истребителей добавляют бед новому авианосцу через два года после принятия его на вооружение», - отмечает Джозеф Тревитик.

По мнению издания, F-35 не совместимы с электромагнитными катапультами и аэрофинишерами, которые являются более мощными. Именно они установлены на авианосцах нового поколения. Но, как выяснилось на практике, заявленной разработчиками мощности не хватает, чтобы разогнать палубную версию истребителя F-35 до взлетной скорости. Gerald Ford может дать старт только самолетам F/A-18 Super Hornet и созданному на их базе Growler. И еще одна «головная боль» нового авианосца – на Gerald R. Ford -11 грузовых лифтов корабля отказываются работать в штатном режиме, то есть подъемники боеприпасов не могут доставить груз на палубу. Примечательно, что эти подъемники могут «уволить» министра ВМС США Ричарда Спенсера, который должен решить серьезную проблему до конца нынешнего лета. Иначе министр лишится своего поста.

Инна Эстрина