«Размотало по трассе» - машины столкнулись на улице Владивостока

На проспекте Столетия Владивостока столкнулись две иномарки, сообщает DEITA.RU.

Как видно на фото, присланных очевидцем, одну из машин развернуло, вторая же находится в крайне плачевном состоянии.

О деталях ДТП пока не сообщается, однако, к месту происшествия уже подъехала полиция. Отмечается, что за пострадавшими приехали медики.

Напомним, что краевая ГИБДД неоднократно предупреждала местных жителей о том, что в дни гололеда нужно быть особенно внимательными на дороге.









Александра Маслова