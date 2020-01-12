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«Размотало по трассе» - машины столкнулись на улице Владивостока
На проспекте Столетия Владивостока столкнулись две иномарки, сообщает DEITA.RU.
Как видно на фото, присланных очевидцем, одну из машин развернуло, вторая же находится в крайне плачевном состоянии.
О деталях ДТП пока не сообщается, однако, к месту происшествия уже подъехала полиция. Отмечается, что за пострадавшими приехали медики.
Напомним, что краевая ГИБДД неоднократно предупреждала местных жителей о том, что в дни гололеда нужно быть особенно внимательными на дороге.
Александра Маслова
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