Инициатива авторов петиции, которые считают, что Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики «необходимо упразднить в связи отсутствием в нём необходимости», преподнесена как инициатива жителей Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Инициатива №27Ф52976 определена как федеральная, поэтому для реализации задуманного необходимо набрать 100 000 голосов «за». Только в таком случае этот вопрос можно выносить на рассмотрение федеральным центром.

Голосование по поводу упразднения Минвостокразвития решено завершить 13 мая 2020 года. И на 24 мая 2019-го, инициатива получила одобрение 0.78% от необходимого количества голосов – петицию поддержали 784 человека, против подано 26 голосов.

Напомним, Министерство по развитию Дальнего Востока было образовано Указом Президента РФ № 636 от 21 мая 2012 года. По мнению авторов петиции, за это время Минвосток «не доказал необходимости своего существования, зачастую лишь дублируя функции полномочного представительства. За всё время… экономические показатели дальневосточных регионов лишь падают, а отток населения только увеличивается», - говорится в сообщении.

Что правда, то правда: отъезд дальневосточников, которые продолжают перебираться в западную часть страны уже много лет не удаётся остановить. По статистике, массовая миграция началась еще с 1991 года – тогда большинство тех, кто хотел уехать в другие регионы РФ, уже «помахали рукой» родным краям. При этом поток желающих уехать не удается не то чтобы сократить, но даже стабилизировать.

Хотя территория Дальнего Востока по состоянию на 2016 год занимала чуть более 35% всей территории страны, население на 1 января 2016 года составляло лишь 5% от всех жителей России, а это - 6,195 миллиона человек. По данным Росстата в 2017 году Дальний Восток покинули 17 400 человек и единственным регионом, который тогда оказался в «плюсе» была Сахалинская область.

Несмотря на печальную статистику, в прошлом году ВЦИОМ выдал оптимистичный прогноз о том, что на Дальний Восток собираются приехать 29 миллионов человек. В реальность этих цифр не верят даже оптимисты, потому как предыдущие предсказания пока не сбылись: в 2015-ом, ВЦИОМ также прогнозировал прирост населения Дальнего Востока аж на 30 миллионов. Но так как этого не произошло, то и новые цифры доверия у дальневосточников не вызывают.

«Я не знаю, чем занимается Минвостокразвития, - рассказал в беседе с агентством житель Хабаровского края Николай, - на своей жизни не ощущаю особых изменений за годы его работы. Хотя, нет – мигрантов с тало больше».

«Да, за несколько лет многие знакомые уехали на Запад, в Москву и Питер, – присоединилась к разговору жительница Владивостока Алена, - Парадокс в том, что люди уезжают, но вместо них появляются соседи из ближнего зарубежья, которые согласны и за маленькие деньги работать. Потому и зарплаты такие (совершенно непонятно, откуда берутся эти средние цифры)? Вот, пожалуйста, пример: основная причина, по которой мои знакомые покинули Владивосток – низкая зарплата (работа в бюджетной медицине, с высшим образованием – 15-20 тысяч рублей). При этом из всех знакомых (почти 10 семей), только двое уехали из-за того, что их дети поступили в столичный ВУЗ», - сказала Алена.

Агентство опросило 100 человек из трех регионов ДФО – Приморье, Хабаровский край и Сахалинская область. И только 35 % ответили что знают, чем занимается Министерство по развитию Дальнего Востока. Причем это были, в основном, островитяне – 20 сахалинцев. Также подобным представлением о деятельности Минвостокразвития обладают 8 хабаровчан и 7 приморцев

Из оставшихся 65 % только 45 дальневосточников знают, что есть такое ведомство, а 20% вообще понятия не имеет, что Министерство существует, спросив в ответ «а что это такое»? При этом в опросе не принимали участие жители, для которых русский язык не является родным.

Остановить миграцию дальневосточников можно?

Минвостокразвития предложило концепцию демографической политики Дальнего Востока, по которой до 2025 года население в Дальневосточном Федеральном округе должно увеличиться до 6,5 миллионов человек. Таких показателей необходимо достичь без учета присоединившихся к ДФО Бурятии и Забайкальского края. Как известно, новые регионы стали считаться дальневосточными лишь в ноябре 2018 года, когда президент страны Владимир Путин подписал Указ от 3.11.2018 г. о передаче республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского Федерального округа в ДФО. Таким образом, сейчас в состав Дальневосточного федерального округа входят 11 регионов.

Но вернёмся к петиции: как пишут авторы – «Минвостокразвития совершенно игнорирует развитие действующих на территории Дальнего Востока предприятий, реализацию существующего потенциала…Всё перечисленное делает деятельность данного министерства бессмысленной, а зачастую, и вредной» - конец цитаты.

Отменим, что призывы «разогнать Министерство по развитию Дальнего востока» звучали и ранее, но впервые они были оформлены в виде петиции. Для того, чтобы инициатива была рассмотрена на федеральном уровне необходимо набрать еще 99 216 голосов, чтобы в сумме петицию одобрили 100 000 человек.

Выиграет ли ДФО от того, что Минвостокразвития «закроют» - мнение эксперта

«Главная идея должна быть не в закрытии министерства, а в правильной реконструкции и его развития в интересах территорий Дальнего Востока, - считает доктор философии делового администрирования и управления, кандидат экономических наук, президент АНО «Дальневосточный инвестиционно-промышленный Альянс» Евгений Лунев, - Официальная причина, по которой авторы требуют упразднить Минвостокразвития РФ в том, что министерство дублирует действия полномочного представительства президента РФ в ДФО. Но на самом деле реальные причины носят весьма серьезный характер и требуют решительного вмешательства правительства. На ДВ очевиден низкий уровень управления и категорическое нежелание реально взаимодействовать с обществом. Необходимо понимать и различать то, что практический эффект эпизодических формальных мероприятий с обществом – выступления перед предпринимателями, круглые столы, заграничные поездки и другое, по своей эффективности и полезности не могут сравниваться с ежедневным рабочим взаимоотношением с бизнесом, специалистами стратегического управления. Здесь необходима плотная совместная работа над созданием конкретных, знаковых и определяющих стратегических проектов: от идеи до успешного продвижения на международный рынок.

При этом внимательное изучение ситуации и государственных интересов показывает: первое - необходимость структуры, которая должна осуществлять конкретные работы на практическом уровне, является естественным и реальным практическим продолжением политики полпредства ДФО. И это должно быть практическим развитием территории Дальнего Востока России в национальных интересах государства.

Начинать эту нелёгкую работу необходимо, в первую очередь, с возрождения промышленности, вовлечение этих депрессивных территорий в международное деловое сообщество, формирование предпринимателей-промышленников высшего качества, взамен формальной и, откровенно слабой, декларации о намерениях.

Второе – неудачи в реализации задуманного происходят из-за того, что сами цели и задачи носят формальный характер и далеки от реального посыла Президента РФ, Правительства России и оторваны от потребностей и возможностей территории и ожиданий населения. Причем это в большей степени касается бизнеса, который служит основным фактором развития.

При этом существующая стратегия Минвостокразвития, созданная на формальной и произвольной основе, является ошибочной. Все это, в итоге и несет реальную угрозу национальной безопасности государства и требует срочной реконструкции» – считает эксперт.

По мнению эксперта, будет эффективным и полезным для государства вместо упразднения Минвостокразвития произвести его правильную реконструкцию и реорганизацию на целевой основе. «Создать систему стратегических венчуров, которые будут направлены на практическое решение конкретных задач, организации и реализации крупных проектов Дальнего Востока и Севера, выход на международные рынки и вовлечение территорий в мировое деловое сообщество, - отмечает эксперт, - В целях повышения эффективности к реализации проектов привлечь специалистов в области стратегического управления и бизнеса из негосударственного сектора, (в рамках государственно-частного партнерства). Управление системой стратегических венчуров логически и естественным образом составит основу успешно работающей структуры нового Минвостокразвития РФ», - уверен эксперт.

Инна Эстрина



