Разрешение эвтаназии в России прокомментировал Кремль

Дмитрий Песков ответил на вопрос о референдуеме по поводу разрешения эвтаназии, сообщает DEITA.RU.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Скворцовой об эвтаназии в России. Представитель Кремля ответил на вопрос о проведении референдума в стране на эту тему.

По словам Пескова, пока Кремль вообще не принял никакого решения на этот счет. От правительства также не поступало подобных предложений – ни об эвтаназии, ни о референдуме.

Напомним, глава Минздрава Верника Скворцова подняла тему эвтаназии в России. Министр предложила решить этот вопрос с помощью референдума. По ее словам, многие европейские страны именно так и нашли решение.

Елена Миронова