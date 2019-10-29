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Разрешение эвтаназии в России прокомментировал Кремль
Дмитрий Песков ответил на вопрос о референдуеме по поводу
разрешения эвтаназии, сообщает DEITA.RU.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Скворцовой об эвтаназии в России. Представитель Кремля ответил на вопрос о проведении референдума в стране на эту тему.
По словам Пескова, пока Кремль вообще не принял никакого решения на этот счет. От правительства также не поступало подобных предложений – ни об эвтаназии, ни о референдуме.
Напомним, глава Минздрава Верника Скворцова подняла тему эвтаназии в России. Министр предложила решить этот вопрос с помощью референдума. По ее словам, многие европейские страны именно так и нашли решение.
Елена Миронова