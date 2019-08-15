В 12 часов 24 минуты во Владивостоке передали по громкой связи о серьёзной опасности, которую несет с собой мощный тайфун «Кроса», сообщает корреспондент DEITA.RU. Выход тайфуна на Приморье ожидается в ближайшие часы.

Судя по словам, которые мог услышать каждый житель Владивостока, ожидается сильный ветер до 23-х метров в секунду, ливневые дожди, подтопление сельхозугодий, обрушение или разрушение мостов, обрыв линии электропередачи.

Как отметили местные жители, которые очень переживают по поводу надвигающегося тайфуна, речь идет о мостах на трассах регионального значения.

Кроме того, власти рекомендуют не покидать свои населенные пункты, а также не выезжать на личном автотранспорте.

Екатерина Брязгунова