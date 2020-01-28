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6 Декабрь 2019, 18:15

Разрушенный апокалипсисом Владивосток появился в компьютерной игре

владивосток апокалипсис

В компьютерной игре про пост-ядерный апокалипсис появится Владивосток. Разработчики дополнения к шутеру Metro: Exodus внедрили во вселенную мрачного российского будущего разрушенный наводнением и атомными взрывами город у моря, сообщает DEITA.RU со ссылкой на анонс украинской студии 4A Games.

Серия видеоигр «Метро» является почти прямым переложением книг российского писателя Дмитрия Глуховского. Его первое произведение – «Метро 2033» - рассказывало историю о том, как несколько тысяч уцелевших москвичей выживали в туннелях столичного метрополитена после того, как мир был уничтожен ядерной войной. 

Игра «Метро: Исход» является уже третьей частью серии, а Владивосток появится в ней в рамках DLC(дополнительный контент). Разработчики постарались сохранить детали и узнаваемые места разрушенного приморского города: игрок сможет побродить по станциям фуникулера, поглазеть на Золотой мост, побывать на Дальзаводе. Все локации, хоть и являются фантазией на тему «апокалипсиса», сохранили свою узнаваемость. 

Примечательно, что Владивосток не в первый раз попадает в произведения популярной и «гик»-культуры. В начале 2010-х будущая столица Приморья «засветилась» в аниме «Темнее черного». Позже в еще одном творении японской анимации – мультсериале «Песнь проклятия для святого рыцаря» - использовали образ города. Кроме того, Владивосток неоднократно фигурировал в российском кино.

Евгений Черемухин

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