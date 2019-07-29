Иностранные вооружённые силы получат исчерпывающую информацию о территории страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В рамках договора по открытому небу российские и зарубежные военные обследуют с воздуха наземные объекты друг друга. Планируется, что двухсторонние мероприятия с использованием самолётов-разведчиков будут проведены в период с 29 июля до 2 августа.

Американцы и итальянцы пролетят над Россией на самолёте ОС-135Б, а российские военные используют Ан-30Б при полётах над Норвегией, которая является страной-участницей НАТО.

Целью данный полётов, как и договора по открытому небу в целом в повышении уровня доверия между странами и открытость между разными военными блоками Европы и мира.

Дмитрий Шевченко