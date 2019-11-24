Развенчаны мифы о популярных напитках россиян

Кофе полезен для похудения и профилактики онкологии, а вино вредно даже в малых количествах, сообщает DEITA.RU.

Специалисты Федеральной организации кардиологов Германии установили, что кофе безвредно для сердца , и не сказывается негативно на давлении, если систематически употреблять напиток, как отмечает «Лента.ру». Более того, кофеин может способствовать уменьшению риска заболеть онкологией, диабетом или деменцией.

Исследователи отметили, что в день желательно выпивать не более четырёх чашек ароматного напитка.

Кардиологи высказались и относительно мифа о пользе красного вина. Даже в малых количествах данный алкогольный напиток сможет спровоцировать аритмию у винного гурмана.

Исследования других учёных, в свою очередь, лишь подтверждают пользу кофе. Так, эксперты Иллинойского университета в Урбане-Шампейн в США установили, что фенольные элементы, которые содержит шелуха и кожура кофейных зёрен способствуют похудению и помогают бороться с диабетом 2 типа. Эксперименты, проведенные на лабораторных животных, показали, что вещества безвредны для организма.

Софья Корф