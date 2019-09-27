Развенчаны мифы об автокондиционерах

Дан ответ на вопрос: «Стоит ли включать кондиционер в авто при температуре ниже нуля за окном, чтобы избежать запотевания окон или высушить воздух?». Многие российские интернет-пользователи до сих пор уверены – можно и нужно. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Эксперты «За рулем» попросили различных автомобильных производителей назвать предельные температуры, при которых запускать кондиционер для «просушки» бесполезно т.к. через некоторое время компрессор просто перестанет работать.

Результаты опроса таковы: у автомобилей BMW «предельная» температура равняет плюс одному градусу Цельсия, у Skoda, Kia – плюс двум, у Porsche – от двух до трех градусов тепла, у Volkswagen – от плюс двух до плюс пяти, у Renault – от плюс четырех до плюс пяти, у Mitsubishi-Peugeot-Citroen – до пяти градусов тепла.

Самыми холодостойкими оказались кондиционеры автомобилей марки Haval и Nissan, которые способны выдержать до минут пяти градусов цельсия, и Subaru – до нуля градусов.

Из выше приведенных ответов следует вывод: фактически все компрессоры кондиционеров перестают работать при приближении нулевой отметке температуры на улице т.е. осушение салона авто на морозе попросту невозможно.

Екатерина Цой