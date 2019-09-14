Развеселую старость пообещали пенсионерам

Старость не обязательно будет унылой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Психологи о пожилом возрасте говорят следующее: качество жизни людей зависит от самих людей, бояться старения не следует. Если говорить об отношениях в паре – в них тоже нет существенных изменений.

Пожилые женщины становятся более раскрепощенными, утверждают исследователи из США. Но при этом им нужно больше внимания уделять своему здоровью.

Именно пожилые люди старше шестидесяти полны энергии – порой они активнее молодых. В этом можно убедиться, если посмотреть, как пенсионеры танцуют.

Проблемы с памятью у людей пожилого возраста американские исследователи назвали мифом. По их мнению, при достаточной умственной активности, ежедневном чтении и играх в шахматы человек в возрасте ничем не уступает молодому.

И даже отстать от жизни у пожилых не получится: дети и внуки позаботятся об этом, добавили эксперты.

Анастасия Туркова