Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы

Члены Совета Федерации 22 января в рамках «правительственного часа» заслушают доклад о приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Доклад представит российским сенаторам вновь назначенный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Также в повестке заседания весенней сессии Совета Федерации значатся изменения в Налоговый кодекс в связи с принятием закона о расширении территории проведения эксперимента по установлению налога на профессиональный доход, а также в Жилищный кодекс в части управления многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Помимо этого, сенаторы заслушают отчеты ряда временных комиссий палаты регионов, а также информацию о работе полномочных представителей Совфеда в Госдуме, Правительстве, Счетной палате и Верховном Суде.

Дмитрий Санников