Развод ГИБДД процветает на парковках торговых центров

Разводы от недобросовестных сотрудников ГИБДД с каждым днем становятся хитрее. DEITA.RU рассказывает еще об одном новой хитрости со ссылкой на канал «В гараже».

Данная хитрость рассчитана в первую очередь на то, чтобы нечестным способом получить деньги от обычных водителей. Как рассказывают российские автомобилисты, ушлые сотрудники ДПС ждут свою потенциальную жертву на выезде с большой парковки у торгового центра.

Когда ни о чем не подозревающий водитель после прогулки по торговому центру и приобретения большого количества покупок, как ни в чем не бывало садится обратно в машину и выезжает с парковки, его тормозят гаишники. Они сообщают, что у водителя скрыт государственный номер.

Автомобилист точно знает, что ничего подобного быть не может, поэтому водитель в недоумении выходит из машины и проверяет так ли это. И, действительно, он уедет видит, что в номер вставлен листок бумаги, либо картонка, либо ещё что-то. К сожалению, попадая в такую ситуацию, водитель вряд ли сможет как-то законно избежать наказания, поэтому многие водители выбирают вариант — просто отдать деньги в карман этим инспектором.

Отметим, штраф за скрытые номера составляет пять тысяч либо по решению суда можно остаться без прав на три месяца.

Екатерина Брязгунова