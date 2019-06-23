Зачастую автозаправочные станции и парковки крупных торговых комплексов, где установлен так называемый знак «кирпич», являются любимым местом засады инспекторов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Однако они просто-напросто пользуются тем, что многие автолюбители не знают Правила дорожного движения. Выезд под «кирпич», действительно, карается лишением прав, но только в том случае, если речь идет о выезде на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления.

А вот на парковке и АЗС «кирпич» нужен только для того, чтобы разграничить потоки автомобилей, поэтому максимум, что можно ожидать за выезд под «кирпич», — штраф в размере 500 рублей. Его придется заплатить в рамках первого пункта статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Однако и на такой штраф можно нарваться не всегда. Если запрещающий знак установлен по всем требованиям закона.

Екатерина Брязгунова