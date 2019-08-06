Известие о том, что граждане начнут страховать жилье от буйства природных стихий, заставило региональные страховые компании потирать руки в ожидании прибыли. Уже появились первые мошеннические схемы. Их попытались реализовать на гражданах в Тюменской области, где стартует пилотный проект, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В Тюменской области граждан просят не начинать страховать жилье прямо сейчас, даже если управляющие компании включат такую строку в квитанцию или развесят объявления в подъездах. Это мошенничество: у УК нет полномочий прибавлять новые строки в платежках. Если собственники квартир обратятся в жилищную инспекцию, такую УК накажут.

Еще не разработана и не спущена в регионы методика и программы страхования. Их подготовят и передадут в ближайшие три месяца. До тех пор граждан просят никуда деньги не перечислять, что ненароком их не лишиться.

Когда до регионов доведут схему действий, граждане смогут начать страховать жилище. Эта процедура – добровольная.

Пока что ажиотаж вокруг темы создают страховщики, уже начавшие осаду коммунальных компаний. А те, в свою очередь, начали предлагать людям вносить деньги за страхование жилья в размере 300 рублей ежемесячно.

Напоминаем: делать этого в ближайшие три месяца не следует.

Анастасия Туркова