Развод на узкой дороге – что нужно знать?

Если не уверены в том, что сможете найти свидетелей, пропускайте встречную машину, сообщает DEITA.RU.



Автоподставщики придумали еще один способ заработать на доверчивых водителях. На этот раз попасть на деньги могут только водители в крупных городах, ведь место действия новой автоподставы – узкая дорога, запаркованная с 2 сторон.

Как пишет автор канала «Автомобильные советы и лайфхаки» в Яндекс.Дзен, схема очень простая. На узкой запаркованной дороге встречаются две машины. Они могут разъехаться, если постараются. Только вот автоподставщик обязательно заденет вашу машину зеркалом. А это уже ДТП.

Смысл развода в следующем: как только произойдет удар, припаркованная с другой стороны от вас машина уедет. Таким образом, сложится впечатление, что это вы не дали проехать машине, вы и виновник ДТП. Конечно, этот вопрос вы захотите решить на месте – просто рассчитаться с автоподставщиком – не вызывать же ГИБДД и не портить себе историю в страховой.

Не бояться этого развода могут только те, у кого есть регистратор. Как только водитель «пострадавшей» машины предложит вам решить проблему, предложите вызвать ГИБДД и обязательно покажите на регистратор.

Елена Миронова