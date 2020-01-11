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Развод не скроет имущество чиновников
В декларациях о доходах чиновникам необходимо будет указывать все имущество полученное после развода и во время заключения брака, сообщает DEIAT.RU. Такие рекомендации даны в методичке, написанной Министерством труда.
Дополнительные уточнения внесены в соответствующий раздел и названы «безвозмездными сделками». До этого к этому понятию относилось только имущество полученное в ходе дарения. С этого года к этому понятию добавилось имущество, которое может быть определено в ходе развода или брачного контракта.
Отметим, что новые правила начали действовать с начала этого года. Еще одной новеллой в методичке прописана рекомендация указывать полную стоимость сделки.
Иван Юрьев