Развод не скроет имущество чиновников

В декларациях о доходах чиновникам необходимо будет указывать все имущество полученное после развода и во время заключения брака, сообщает DEIAT.RU. Такие рекомендации даны в методичке, написанной Министерством труда.

Дополнительные уточнения внесены в соответствующий раздел и названы «безвозмездными сделками». До этого к этому понятию относилось только имущество полученное в ходе дарения. С этого года к этому понятию добавилось имущество, которое может быть определено в ходе развода или брачного контракта.

Отметим, что новые правила начали действовать с начала этого года. Еще одной новеллой в методичке прописана рекомендация указывать полную стоимость сделки.

Иван Юрьев