Развод по-русски: названы главные признаки оборотня в погонах

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На российских дорогах можно встретить миллион неприятностей. Многие автомобилисты уверяют, что, помимо «нормальных» мошенников, можно наткнуться и на оборотней в погонах. DEITA.RU разбиралось со ссылкой на портал Procrossover, какой он — настоящий инспектор ГИБДД.

Существует несколько способов распознать «оборотня» в погонах. Во-первых, удостоверение, которое каждый водитель имеет право пристально рассмотреть в руках инспектора, должно быть подлинным. Узнать, насколько оно настоящее, просто. Достаточно обратить внимание на печать МВД, которая стоит в правом нижнем углу. Кроме того, в удостоверении — личный номер сотрудника, состоящий из цифр и букв.

Также нужно обратить внимание на надпись, сделанную красными чернилами. Написано «МВД России» и проштампован российский герб. В удостоверении указан срок действия данного документа.

В самой верхней части написано полное название управления, в котором служит боец МВД. Ниже номер документа, код региона, а также звание стража порядка и полные фамилия, имя и отчество.

В правой части удостоверения можно обратить внимание на информацию о табельном оружии, зафиксированную подписью непосредственного начальника. И помните, в удостоверении стоит две печати.

Екатерина Брязгунова

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