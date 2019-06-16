Дерево придавило сразу два припаркованных автомобиля в дальневосточной столице в субботу, 15 июня, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», неприятная история случилась возле 28-го дома по улице Давыдова.

По словам источника, близкого к потерпевшим, хозяин одного из автомобилей обзвонил все службы города, реакции никакой. Дерево на территории детского сада упало на забор и машины, стоящие за этим забором.

В свою очередь, жители Второй речки рассказали, что в районе улиц Давыдова и Кутузова во время непогоды постоянно падают деревья. Так, 9 июня 2018 года упавшее дерево перегородило улицу Кутузова — автомобильную артерию, связывающую одностороннюю Бородинскую с улицей Русской. Тогда автомобиль, припаркованный под деревом, чудом не пострадал.

Екатерина Брязгунова



