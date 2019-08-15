Приморье становится привлекательней для инвесторов. Сейчас в крае есть более 100 площадок под бизнес-проекты. Выбрать подходящую площадку можно на Инвестиционном портале края, сообщает DEITA.RU.

Большинство площадок уже оборудовано необходимой инфраструктурой: дорогами, электричеством, водоснабжением.

Каждая площадка предусмотрена под определенные проекты: и для сельского хозяйства, промышленного производства, общественно-делового значения, а также для личных подсобных хозяйств, отметили в Инвестиционном агентстве Приморского края.

На любой вкус и цвет, как говорится. Места под бизнес-проекты разбросаны по всему краю: от Владивостока до Тернейского района.

Получить дополнительную информацию о площадке, которая вас заинтересовала, можно на инвестиционном краевом портале. При желании увидеть все своими глазами – специалисты отвезут вас на саму площадку и проведут небольшую экскурсию.

Также специалисты всегда помогут при административных процедурах и вопросах с органами власти. Не оставят в стороне и тогда, когда нужно найти партнеров и привлечь дополнительные инвестиции.

В 2018 году благодаря специалистам агентства инвесторы вложили в край 2,1 миллиарда рублей.

Напомним, что субъекты Дальневосточного Федерального округа должны к 2020 году войти в 30 лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Такую задачу поставил Владимир Путин в рамках государственной программы «Экономического развития и инновационной экономики Приморского края».

Стоит отметить, что Приморье значительно улучшает свои позиции. В 2018 году край поднялся на 21 строчку в рейтинге, поменяв 76-е место на 55-е место.

Екатерина Кононенко