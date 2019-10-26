Реализация нацпроекта БКАД полным ходом идёт на Сахалине

В текущем году, согласно нацпроекту, приступили к модернизации двадцати пяти участков автодорог, сообщает DEITA.RU. На эти цели было выделено порядка трёх миллиардов рублей.



О реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на островном регионе спросил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на правительственной встрече.

До конца текущего года асфальт будет уложен на территорию чуть менее двухсот шестидесяти тысяч квадратных метров дорог на Сахалине. Данные работы выполнены на 93 процента, как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Из двадцати пяти объектов модернизации до конца года планируется завершить 11, в 2020 году работы завершатся по ещё четырнадцати участкам.

Стоит отметить, что в реализацию нацпроекта «БКАД» впервые вошли города с численностью населения более двухсот тысяч человек.

Срок реализации национального проекта «БКАД» обозначен период с 2019 по 2024 год. За данный временной отрезок доля автодорог регионального значения на Сахалине в нормативном состоянии должна постигать 55,1 процента. За десять месяцев текущего года показатель вырос на четыре процента. Ожидается, что в декабре его значение достигнет показателя 52,8%.

Из 25 участков дорог для модернизации по нацпроекту, десять приходится на столицу области – Южно-Сахалинск. Во второй декаде сентября дальневосточные специалисты и руководители ведомств, а также эксперты Министерства транспорта России посетили столицу Сахалинской области для оценки работ по модернизации. Специалисты отметили, что модернизация укладывается в график и показывает высокий уровень работ.

Стоит отметить, что благодаря инициативе Валерия Лимаренко, финансирование дорожного фонда Сахалинской области удалось увеличить на 60% и довести до показателя 7,4 млрд рублей.

Софья Корф