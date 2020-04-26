Реальные доходы россиян упали

Статистическая служба России рассказала о падении реальных доходов россиян на 0,2% по сравнению с прошлогодним периодом, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечают специалисты Росстата, в первом квартале ограничительные меры не успели в полной мере сказаться на доходах граждан. В связи с этим доходы снижались на фоне дешевеющей нефти и прибыли предпринимателей, которые пострадали вначале распространения COVID-2019.

Напомним, что с конца марта в России начались продолжительные выходные, которые ввели для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Во многих регионах страны были закрыты точки общепита и другие развлекательные услуги, в которых высокий шанс подхватить инфекцию. Убытки понесли многие сферы предпринимательства, значительная часть граждан РФ оказалась на гране увольнения.