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Реальные доходы россиян упали
Это связно с рядом факторов в стране и мире
Статистическая служба России рассказала о падении реальных доходов россиян на 0,2% по сравнению с прошлогодним периодом, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечают специалисты Росстата, в первом квартале ограничительные меры не успели в полной мере сказаться на доходах граждан. В связи с этим доходы снижались на фоне дешевеющей нефти и прибыли предпринимателей, которые пострадали вначале распространения COVID-2019.
Напомним, что с конца марта в России начались продолжительные выходные, которые ввели для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Во многих регионах страны были закрыты точки общепита и другие развлекательные услуги, в которых высокий шанс подхватить инфекцию. Убытки понесли многие сферы предпринимательства, значительная часть граждан РФ оказалась на гране увольнения.