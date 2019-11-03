Реальные морозы придут в столицу в этот день

Жителей дальневосточной столицы природа продолжит баловать в ноябре, сообщает DEITA.RU.

Согласно прогнозу приморских синоптиков, во Владивостоке установилась теплая солнечная погода. В первых числах ноября днем температура воздуха будет варьироваться от пяти до 11 градусов выше нуля.

На предстоящей неделе ожидаются дожди. 7 и 10 ноября могут пройти незначительные осадки, после чего снова станет относительно тепло. Даже ночи еще не будут настолько холодными, что стрелка термометра устойчиво поползет вниз.

Первые заморозки и то ночью во Владивостоке начнутся в середине ноября, а вот днем устойчивый минут появится 22 ноября. После этого дня станет умеренно холодать, и уже 25–26 ноября будет до минус восьми градусов.

Екатерина Брязгунова