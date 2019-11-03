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Реальные морозы придут в столицу в этот день
Жителей дальневосточной столицы природа продолжит баловать в ноябре, сообщает DEITA.RU.
Согласно прогнозу приморских синоптиков, во Владивостоке установилась теплая солнечная погода. В первых числах ноября днем температура воздуха будет варьироваться от пяти до 11 градусов выше нуля.
На предстоящей неделе ожидаются дожди. 7 и 10 ноября могут пройти незначительные осадки, после чего снова станет относительно тепло. Даже ночи еще не будут настолько холодными, что стрелка термометра устойчиво поползет вниз.
Первые заморозки и то ночью во Владивостоке начнутся в середине ноября, а вот днем устойчивый минут появится 22 ноября. После этого дня станет умеренно холодать, и уже 25–26 ноября будет до минус восьми градусов.
Екатерина Брязгунова