Реальный срок или штраф: как накажут россиян за травлю в интернете

За оскорбления в Сети можно будет получить штраф до 5 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до 3 лет. Соответствующий законопроект предлагают рассмотреть Госдуме, сообщает DEITA.RU.

Резкий рост негатива в последнее время фиксируют в Сети, в основном интернет-травле повергаются дети и подростки. Большую часть специалисты Фонда развития интернета классифицируют как киберунижения или травлю -57%, такие данные приводит «РГ». Остальная масса негатива, обрушивающегося на пользователей соцсетей это троллинг и издевательства, заснятые на видео кибербуллинг. 86% детей 8-9 лет и молодежи до 23 лет хотя бы раз подвергалась таким унижениям, отмечают специалисты фонда.

Основной проблемой является то, что активистам киберунижений ничего за это не грозит. Максимальным наказанием может быть «бан» аккаунта, при этом наказать агрессора не смогут даже дома, потому что опека глядит в оба глаза.

Как оказывается, в настоящее время интернет-травля слабо определена в законодательстве, возможно, попасть под санкции уголовной статьи о клевете, но по ней полиция не будет проводить расследование, в остальном отношения выстраиваются по статьям Гражданского кодекса.

Однако выход в ближайшее время может появиться. Уже сейчас члены Молодежного парламента при Госдуме предложили Совету Федерации внести законопроект, по которому в статьи об оскорблении будут добавлены слова: «травлю в интернете». В результате внесения и принятия законопроекта, агрессорам может грозить штрафы до пяти тысяч физическим лицам и для юридических в несколько раз больше.

Если преступление было совершено с отягчающими обстоятельствами, то на горизонте появится реальный срок до 3-х лет. Пока у данных поправок высокие шансы на принятие. При этом планируется, что часть ответственности понесут и интернет-сервисы.

Иван Юрьев