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Ребенок чуть не утонул в бассейне на глазах у тренера
Сейчас мальчик в коме, сообщает DEITA.RU.
Страшный инцидент случился во Всеволожском районе Ленинградской области. Там 15 января 7-летний мальчик чуть не утонул в бассейне. Как пишут «Невские новости», ребенок в этот момент был на групповой тренировке под контролем тренера.
Ребенка пытались отказать на месте около часа. После врачи приняли решение везти мальчика в больницу. Практически сразу после произошедшего мальчик впал в кому. Сейчас решается вопрос о переводе его в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Трех подозреваемых, директора и двух тренеров уже задержали.
Елена Миронова