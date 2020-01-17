Ребенок чуть не утонул в бассейне на глазах у тренера

Сейчас мальчик в коме, сообщает DEITA.RU.



Страшный инцидент случился во Всеволожском районе Ленинградской области. Там 15 января 7-летний мальчик чуть не утонул в бассейне. Как пишут «Невские новости», ребенок в этот момент был на групповой тренировке под контролем тренера.

Ребенка пытались отказать на месте около часа. После врачи приняли решение везти мальчика в больницу. Практически сразу после произошедшего мальчик впал в кому. Сейчас решается вопрос о переводе его в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Трех подозреваемых, директора и двух тренеров уже задержали.

Елена Миронова