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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Ребенок чуть не утонул в бассейне на глазах у тренера

Скорая

Сейчас мальчик в коме, сообщает DEITA.RU.

Страшный инцидент случился во Всеволожском районе Ленинградской области. Там 15 января 7-летний мальчик чуть не утонул в бассейне. Как пишут «Невские новости», ребенок в этот момент был на групповой тренировке под контролем тренера.

Ребенка пытались отказать на месте около часа. После врачи приняли решение везти мальчика в больницу. Практически сразу после произошедшего мальчик впал в кому. Сейчас решается вопрос о переводе его в одну из больниц  Санкт-Петербурга.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Трех подозреваемых, директора и двух тренеров уже задержали.

Елена Миронова

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