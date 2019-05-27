Во время пожара в Ноябрьске полыхал двухэтажный дом, но ребенок спокойно катался на качелях, сообщает DEITA.RU.



Во время пожара, который случился в минувшую пятницу, никто не пострадал. Но сегодня в соцсетях о нем заговорили вновь, когда видео с невозмутимым ребенком попало на просторы интернета. Многих такое поведение ребенка восхитило, а кого-то - сильно удивило.

«Страшно, что даже пожар не пугает ребенка, - написал один из пользователей популярного интернет-паблика, - или в этом городе пожары – обыденность, и к ним привыкли даже дети?».

«Да ребенок просто захотел поиграть. Может, долго на качелях не катался, а тут такая возможность представилась», - написала Светлана.

«Да малец – молодец, пожарным будет, - написал еще один интернет-пользователь, - храбрый, уже и пожаров не боится».

Мнение пользователей по поводу видео разделились, многие даже переживали за ребенка.

«Да мало ли что могло произойти во время пожара?, - написала встревоженная пользовательница Евгения, - грубейшее нарушение техники безопасности! А если бы там были газовые баллоны, и прогремел взрыв? Ведь уже были такие случаи».

Хотя мнения оказались разные, равнодушных не было, и видео, по-прежнему в топе.

Инна Эстрина