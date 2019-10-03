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Ребенок отдал миллион знакомому
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Житель приморского города Артема украл у знакомых миллион. За это он предстанет перед судом, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в местной прокуратуре, в мае текущего года 32-летний обвиняемый пришел в гости к знакомым. Он заведомо знал, что в квартире находится только ребенок. Именно малыша он и попросил принести деньги в пакете, которые родители ему якобы задолжали.
Несовершеннолетний член семьи, недолго думая, достал пакет, в котором находились 1,2 миллиона рублей и отдал.
На данный момент в отношении мужчины прокурор выдвинул обвинение по статье «Кража в особо крупном размере» УК РФ. Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом, который может превысить один миллион рублей.
Стоит отметить, что кражи, в том числе кражи со взломом, происходят регулярно. Значительная часть таких преступлений раскрывается по горячим следам.
Екатерина Брязгунова