Ребенок поцарапал чужое авто, кто заплатит?

Эксперты рассказали, в каких случаях родителям не придется платить, если их ребенок испортил чужой автомобиль, сообщает DEITA.RU.

Конечно, известно, что за все поступки детей отвечают родители, поэтому если ребенок даже случайно поцарапает машину, то ее хозяин может потребовать компенсацию. Однако не факт, что платить действительно придется.

Если ребенка оставили без присмотра и за ним не следили, то оплатить ущерб придется. Однако если родители видели поведение ребенка и никак не поощряли его, то в этом случае суд может не встать на сторону пострадавших.

Кроме того, если ребенок поцарапал автомобиль, который припарковали на детской площадке, то здесь ущерб оплачивать не надо. Напротив, оштрафуют водителя – за то, что покусился на святое и оставил авто в неположенном месте.

С другой стороны, чтобы не доводить дело до суда и не трепать нервы, иногда проще заплатить за нанесенный чадом ущерб.

При этом родителям интересно будет узнать, что оплачивать ущерб, который ребенок нанес в общественном месте: школа, лагерь, больница, не нужно, его оплатит сама организация. Однако для этого есть условие – только если в это время учитель отвлекся или ушел по своим делам.

Иван Юрьев