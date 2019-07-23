В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае в результате пожара погиб ребенок, трое находятся в реанимации, сообщает DEITA.RU.

Пока Приморье отходит от тайфуна, в поселок городского типа Солнечный беда пришла, откуда не ждали.

Вместо озорного смеха – горький плачь. Теперь, чтобы узнать среди обугленных лохмотьев палатки, а в расплавленных кусках железа детские кровати – надо постараться.

Огонь вспыхнул на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» глубокой ночью. В палаточном лагере находилось 189 детей. Этот отдых они будут вспоминать как страшный сон.

На место происшествия прибыл вертолёт медицины катастроф. Халатность, несчастный случай или неосторожность: причины катастрофы пока неизвестны.

Сейчас опасности и огня больше нет, с детьми и их родителями работают психологи. Им сейчас как никогда нужна эмоциональная поддержка. Но на телесные повреждения отдыхающих тоже проверят. После этого примут решение о возможной эвакуации, сообщили в МЧС.

Как заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выяснилось, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае. Кроме того, Фургал заявил, что пострадавших четверо, а не трое. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Это лето родители запомнят надолго. Действительно отдохнуть на каникулах получилось у единиц. Этим летом по всему Дальнему Востоку прошла волна массовых отправлений в детских лагерях. Напомним, что не так давно в Хабаровске в психоневрологическом интернате отравилось около 200 человек. Тогда обошлось без жертв. В Приморье детский лагерь закрыли из-за массового отравления, после чего его затопило тайфуном. Детский оздоровительный, палаточный лагерь или интернат – неужели на Дальнем Востоке нет безопасного места для детского отдыха? Чтобы дети могли вернуться целыми и невредимыми.

Екатерина Кононенко