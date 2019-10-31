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Ребенок погиб в детском саду: ведется проверка
В одном из детских садов города Ухта во время сонного часа умер ребенок, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в среду, 30 октября, в региональном Следственном управлении СКР корреспонденту «РИА Новости», ребенок скончался в тихий час. На данный момент по факту смерти пятилетнего малыша проводится проверка.
Ранее прошла информация о том, что в детском саду Ярославля избили ребенка. Судя по опубликованным кадрам в открытых источниках, избиение малолетнего сверстниками проходило три минуты. Только после этого воспитательница заметила происходящее и вмешалась. На данный момент женщина отстранена от работы.
Екатерина Брязгунова