Ребенок погиб в детском саду: ведется проверка

В одном из детских садов города Ухта во время сонного часа умер ребенок, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в среду, 30 октября, в региональном Следственном управлении СКР корреспонденту «РИА Новости», ребенок скончался в тихий час. На данный момент по факту смерти пятилетнего малыша проводится проверка.

Ранее прошла информация о том, что в детском саду Ярославля избили ребенка. Судя по опубликованным кадрам в открытых источниках, избиение малолетнего сверстниками проходило три минуты. Только после этого воспитательница заметила происходящее и вмешалась. На данный момент женщина отстранена от работы.

Екатерина Брязгунова