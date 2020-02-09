Ребенок пострадал на «Лыжне России»

В Новосибирске во время масштабного спортивного мероприятия «Лыжня России» травмировался ребенок, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Спасатели МАСС».

К спасателям обратились очевидцы, рассказавшие, что на дистанции для ребятишек лежит ребенок. Спасатели на снегоходе с прицепленными к нему специальными ковшовыми носилками выехали к месту падения ребёнка.

Выяснилось, что мальчик 2007 года рождения спускался с горы, запнулся и упал, ударившись лбом о снег. С подозрением на легкое сотрясение ребенок был переложен в сани и доставлен к месту к старта, где был передан бригаде врачей скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Вся спасательная операция заняла 10 минут, сообщили специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Всероссийская гонка «Лыжня России» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире и проводится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом.

Фото: Спасатели МАСС