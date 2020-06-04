Рецепт мечты: российским докторам прописали полоскать горло спиртом

В новой методичке от Министерства здравоохранения РФ всем медработникам работающим с коронавирусными больными посоветовали полоскать горло спиртовым раствором, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно методическому пособию после снятия всего костюма и дезинфекции обуви с руками, докторам и медсестрам необходимо прополоскать рот и горло спиртом, разведя его до 70 оборотов, а нос и глаза закапать борной кислотой, точнее ее 2-х процентным раствором.

«Руководитель медучреждения, в которой был выявлен пациент, организует сбор биологического материала у всех медработников и лиц, находившихся с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования», - добавляется в рекомендациях.

Отметим, что помимо этого в методических рекомендациях прописаны основные признаки болезни, ее диагностика, методы лечения, профилактика. Также прописана маршрутизация пациентов, вскрытие погибших и расписаны действия на многие другие случаи. Всего методичка состоит из 166 листов.

На днях Минздрав подтвердил, что среди медперсонала погибло более ста человек, которые подверглись заражению нового коронавирусного заболевания.