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коронавирус

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17 Февраль 2020, 14:13

Рецепт мечты: российским докторам прописали полоскать горло спиртом

спирт этиловый

В новой методичке от Министерства здравоохранения РФ всем медработникам работающим с коронавирусными больными посоветовали полоскать горло спиртовым раствором, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно методическому пособию после снятия всего костюма и дезинфекции обуви с руками, докторам и медсестрам необходимо прополоскать рот и горло спиртом, разведя его до 70 оборотов, а нос и глаза закапать борной кислотой, точнее ее 2-х процентным раствором.

«Руководитель медучреждения, в которой был выявлен пациент, организует сбор биологического материала у всех медработников и лиц, находившихся с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования», - добавляется в рекомендациях.

Отметим, что помимо этого в методических рекомендациях прописаны основные признаки болезни, ее диагностика, методы лечения, профилактика. Также прописана маршрутизация пациентов, вскрытие погибших и расписаны действия на многие другие случаи. Всего методичка состоит из 166 листов.

На днях Минздрав подтвердил, что среди медперсонала погибло более ста человек, которые подверглись заражению нового коронавирусного заболевания.

 

Иван Крышан

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