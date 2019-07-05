Вертолетное такси в Москве планирует завести компания «Вертолеты России», сообщает DEITA.RU. Первые полеты планируется начать в 2025 году, узнали в РБК.

Менеджеры компании предполагают три вида перелетов, 15-минутный из одного района в другой, полеты в аэропорты и полеты в область на расстояние от 100 километров. Так, в первом варианте смогут перемещаться два человек, во втором от пяти человек.

Предполагается, что стоимость 15-минутного полета составит три тысячи рублей с одного человека. Именно на такую цену рассчитывают в холдинге. В качестве аэротакси может выступать вертолет VRT500, который в настоящее время находится в разработке. Максимальное количество пассажиров пять человек.

Отметим, что средняя цена за час полетов над столицей стоит около 46 тысяч рублей. Ранее уже сообщалось, что компания, власти Москвы и Яндекс проводили переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

В Приморье холдинг «Вертолеты России» представлен авиационым заводом Прогресс, который производит военные вертолеты Ка-52 и гражданские Ка-62. В прошлом году гражданская машина была представлена на ВЭФе. Ее предлагали губернаторам ДФО, однако ни один из них не стал покупать вертолет.

Иван Юрьев