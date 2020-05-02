Рецепт шашлыка в квартире рассказала диетолог

В условиях самоизоляции шашлык можно приготовить дома в духовке или на гриле. Об этом агентству «Москва» рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам диетолога, это может стать достойной альтернативой мангалу. Врач посоветовала выбирать нежирные сорта мяса и птицы: индейку, кролика, цыпленка, телятину. Они низкокалорийны, что особенно важно при невысоком уровне физической активности.

Диетолог порекомендовала самим делать маринад для шашлыка. Готовые смеси содержат много соли и жиров, пояснила она. При приготовлении можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, натуральный нежирный йогурт.

Антонина Стародубова подчеркнула, что майские праздники — не повод нарушать режим самоизоляции, и посоветовала всем оставаться дома.